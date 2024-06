Calciomercato Milan, tre nomi restano in POLE! Decide Ibrahimovic, quel profilo ha dell’INCREDIBILE

Calciomercato Milan, resistono tre alternative sul taccuino di Ibrahimovic per il ruolo di centravanti: ecco i nomi in pole

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il calciomercato Milan restano in auge tre importanti profili per l’attacco della prossima stagione. Oltre al già citato Omorodion, non vanno dimenticati i nomi di Guirassy, Lukaku (i più economici da prendere) e l’outsider Dovbyk.

In particolare il centravanti belga ex Inter avrebbe ribadito ad Ibrahimovic nelle ultime ore la sua assoluta disponibilità al trasferimento a Milano. Prossimi giorni decisivi per arrivare a dama in un senso o nell’altro.