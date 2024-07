Calciomercato Milan, due trattative al fotofinish: i tempi per CHIUDERE l’affare. La rivelazione di SkySport

Sky Sport ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda due trattative che il calciomercato Milan sta portando avanti e spera di chiudere il prima possibile: Pavlovic ed Emerson Royal. Per il difensore si tratta col Salisburgo e per il terzino continuano i contatti con il Tottenham.

PAROLE – «Trattativa per Pavlovic molto ben avviata, si può arrivare a una conclusione anche in tempi ragionevolmente brevi. Trattativa altrettanto impostata per Emerson Royal».