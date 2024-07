Calciomercato Milan, Ibrahimovic INSISTE! LUI la chiave per chiudere l’operazione? ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Ibrahimovic insiste per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Adli chiave dell’affare?

Come riportato dal Gazzettino, il calciomercato Milan insiste per Lazar Samardzic, centrocampista individuato dall’area tecnica rossonera come possibile rinforzo in mediana.

La valutazione è di 25 milioni di euro bonus inclusi ma la novità delle ultime ore riguarda l’apertura dei friulani all’inserimento di Adli nell’operazione. In quel caso però il club rossonero dovrebbe pagare parte dell’ingaggio del centrocampista francese. Le prime due settimane di agosto saranno decisive per capire se l’affare potrà effettivamente chiudersi.