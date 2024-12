Calciomercato Milan, in mezzo serve un Tonali! Tutti i nomi sul taccuino di Moncada: uno è in pole

Calciomercato Milan, a centrocampo serve un calciatore con le caratteristiche di Tonali: tutti i nomi sul taccuino di Moncada

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan a gennaio vorrebbe acquistare un centrocampista con le caratteristiche di Tonali:

PAROLE – «Il sogno di tutti i tifosi rossoneri è oggi più che mai difficile da realizzare, ma la necessità più importante emersa in questo inizio di annata è quella di inserire in rosa “un Tonali” se non proprio il grande ex-mai dimenticato. Oggi il Newcastle non apre all’addio e quindi il lavoro di Moncada e Ibrahimovic si sta concentrando sulla ricerca di alternative credibil, ovvero un centrocampista in grado sia di fare da schermo davanti alla difesa (alternandosi con Fofana) sia di essere parte attiva nella transizione offensiva. I nomi più caldi sono quelli di Reda Belahyane del Verona, di Morten Frendrup del Genoa e del sempre-verde Carney Chukwuemeka ancora in uscita dal Chelsea e già trattato in passato».