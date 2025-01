Calciomercato Milan, se esce Tomori individuato il sostituto: gioca in Serie A

Condividi via email

Calciomercato Milan, Fikayo Tomori potrebbe andare al Tottenham. I rossoneri hanno scelto il sostituto

Il Tottenham avrebbe trovato un accordo economico con il Milan per ingaggiare Fikayo Tomori in questa sessione di calciomercato. Per chiudere il trasferimento mancherebbe però l’ok del difensore centrale.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio i rossoneri avrebbero individuato il sostituto in Saba Goglichidze, calciatore georgiano classe 2004. In questo campionato con la maglia dell’Empoli ha collezionato 19 presenze di cui 18 dal primo minuto.