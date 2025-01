Condividi via email

Calciomercato Milan, trattativa aperta con la Juventus per Tomori: la volontà del giocatore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, Fikayo Tomori vuole restare al Milan: una linea confermata anche oggi dal difensore inglese. I rossoneri e la Juventus, però, continuano a trattare alla ricerca di un’intesa.

Tra le due società sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore: Milan e Juventus sono vicine all’accordo per il centrale ex Chelsea. Le prossime ore saranno fondamentali per capire il suo futuro.