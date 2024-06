Calciomercato Milan, Tomori può partire solo per questa CIFRA: i rossoneri hanno già trovato il SOSTITUTO. I dettagli

Manovre in entrata e in uscita per il calciomercato Milan. Le ultime notizia dall’Inghilterra vedono l’insistenza del Newcastle per il rossonero Tomori che potrebbe lasciare Milanello solo con un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i rossoneri avrebbero mostrato interesse per il difensore del Barcellona, Inigo Martinez. Il calciatore 33enne terminerà il suo contratto con i blaugrana nel 2025 ma non è esclusa la partenza già in questa sessione di mercato a causa del poco spazio avuto nell’ultima stagione.