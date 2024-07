Calciomercato Milan, un TITOLARISSIMO lascia Milanello? Tentazione FORTE, la posizione del club non lascia DUBBI

Calciomercato Milan, Malick Thiaw al centro di diversi ragionamenti per il futuro: c’è la forte tentazione legata alla Premier

Come riferito da calciomercato.com, Malick Thiaw è al centro di diverse valutazioni nell’attuale calciomercato Milan. Nei giorni scorsi ci sono stati dei colloqui abbastanza approfonditi con il Newcastle senza che per il momento si arrivasse alla formulazione di un’offerta concreta.

Thiaw, che vorrebbe un adeguamento di contratto rispetto agli 800mila euro attualmente percepiti fino al 2027, è molto tentato dallo sbarco in Premier League tanto che sono previsti nei prossimi giorni altri contatti con altri club inglesi. I rossoneri dal canto loro lo considerano un titolare e non vorrebbero cederlo ma di fronte ad un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro concederebbero il via libera.