Calciomercato Milan, scenario da non credere! Separazione a gennaio col top player, ipotesi incredibile

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro di Theo Hernandez: il terzino rossonero potrebbe lasciare Milanello già a gennaio

Come riferito da calciomercato.com, c’è un clamoroso scenario nel calciomercato Milan legato al futuro di Theo Hernandez:

PAROLE – «Non è un mistero la situazione legata alla trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel giugno 2026, ma che vede le parti molto distanti non tanto nel rapporto tra domanda e offerta, bensì nel reciproco desiderio di sposare assieme un nuovo progetto. A più riprese, il rappresentante di Theo Hernandez ha negato che da parte del Milan siano arrivate chiamate per sedersi attorno ad un tavolo e i rumors su un interesse del Manchester United sono tutti indizi da tenere in considerazione. La sensazione è di trovarsi alla conclusione naturale di un percorso iniziato sei anni fa e che non si nutre più di quegli stimoli necessari per proseguire. Andare avanti con questa versione di Theo, la peggiore di sempre, non avrebbe senso. E una cessione già a gennaio sarebbe, allo stato dell’arte, tutt’altro che un azzardo».