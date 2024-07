Calciomercato Milan: TESORETTO da 60 milioni, così i rossoneri FINANZIANO il doppio colpo

Il calciomercato Milan continua a muoversi. In tal senso la doppia cessione può portare un tesoretto da 60 milioni

Doppio colpo in entrata? Il calciomercato Milan continua a muoversi. In tal senso la doppia cessione può portare un tesoretto da 60 milioni, utile ad una duplice operazione tra centrocampo e attacco:

Come riportato da Calciomercato.it Il tesoretto potrebbe arrivare dal doppio addio congiunto di Ismael Bennacer e di Divock Origi. Con queste cifre in cassa, si potrebbe partire convintamente all’assalto di Fofana, versando sull’unghia i circa 20 milioni richiesti dal Monaco per il suo cartellino e bussare alla porta del Chelsea per Lukaku.