Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per la difesa: piace molto Tchatchoua dell’Hellas Verona. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan avrebbe messo nel mirino un giocatore che milita attualmente nell’Hellas Verona. Come riportato dal giornale quotidiano Tuttosport la dirigenza rossonera vorrebbe portare a Milanello Jackson Tchatchoua.

Moncada negli scorsi giorni avrebbe svolto anche un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. La cosa più probabile è che il tutto si possa sviluppare in estate, in vista della prossima stagione 2025/2026..