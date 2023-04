Calciomercato Milan, ultimatum al difensore: Maldini in agguato

Calciomercato Milan, la Roma dà un ultimatum a Smalling sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno: Maldini in agguato

Non è stato ancora sciolto il nodo del rinnovo di Chris Smalling con la Roma. Come riferisce Il Tempo, i giallorossi avrebbe dato tempo entro il 30 aprile al difensore per decidere sul prolungamento dell’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Al centrale è stato offerto un biennale da 3.8 milioni più bonus: in caso di rottura il Milan si rifarebbe vivo con Maldini pronto a bloccare il difensore a parametro zero.