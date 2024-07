Calciomercato Milan, Serafini SICURO: «Ai rossoneri servono QUESTE cose. E scommetto su di LUI»

Calciomercato Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha analizzato la situazione in casa rossonera: occasione Chukwueze

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini, noto giornalista, ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «La squadra va completata e su questo siamo d’accordo tutti, anche Ibra e Fonseca. La sorpresa di quest’anno potrebbe essere il recupero totale di Kalulu e Thiaw. I rispettivi infortuni che li hanno fermati, ci hanno fatto dimenticare cosa avevano fatto. Kalulu ha una personalità e maturità rodata. Mi aspetto anche che Tomori torni a stabilizzare il suo rendimento: quello successivo si è smarrito, non solo per colpa sua. Chukwueze? Chukwueze quest’anno lo hai dal primo giorno e lui ha pagato di arrivare a fine mercato. C’è Saelemaekers che non sembrerebbe rientrare nei piani, perché la sua fascia è presidiata. Questo è un mercato condizionato dall’Europeo. Alcuni di questi ragazzi del Milan Futuro che hanno voglia, coraggio e la prontezza di farsi trovare disponibile, perché non sognare?».