Calciomercato Milan: l’INTRECCIO con Morata e l’INDIZIO che fa pensare all’arrivo di un altro attaccante

Non solo Morata. Il calciomercato Milan non si fermerà all’arrivo dello spagnolo come colpo in attacco. L‘indizio arriva proprio da una scelta dell’ex Atletico Madrid:

il fresco campione d’Europa con la Spagna ha scelto di indossare la numero 7 rossonera grazie alla concessione di Adli, precedente “proprietario”, lasciando di fatto ancora libera la numero 9. Tutto fa pensare che quindi possa arrivare un altro colpo nel reparto. In tal senso Fullkrug resta in pole.