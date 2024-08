Calciomercato Milan, OCCASIONE Zalewski! Lo scambio PRENDE quota, Fonseca cambia IDEA

Calciomercato Milan, occasione Zalewski per il club rossonero: prende quota l’idea di uno scambio con Saelemaekers

L’ultima settimana del calciomercato Milan rischia di veder arrivare ancora nuovi innesti alla corte di Paulo Fonseca.

Secondo il Romanista, con Zalewski il Milan è pronto a pescare in casa giallorossa. Saelemaekers non ha convinto a pieno Fonseca nei test pre stagionali e il belga potrebbe rientrare nell’operazione. Zalewski in rossonero e Saelemaekers in giallorosso, più un conguaglio economico (ancora da stabilire) da parte della Roma. Un’operazione che accontenterebbe tutti, dai giocatori agli allenatori.