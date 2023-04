Calciomercato Milan, Scamacca torna in Serie A? Parla Carnevali

Andrea Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato del possibile ritorno in Serie A di Scamacca, attaccante che piace anche al Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato del possibile ritorno in Italia di Gianluca Scamacca, attaccante accostato anche al calciomercato Milan:

«Non sarei sorpreso, per la Juve o per qualsiasi big italiana sarebbe un’opportunità. In Italia non ci sono tanti 9 come lui».