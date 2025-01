Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione agita i tifosi! C’entra il colpo in attacco, tutti i dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, c’è l’indiscrezione sul possibile arrivo di Santiago Gimenez: serve una super offerta per convincere il Feyenoord

Intervenuto a Sky, il giornalista Alessandro Sugoni, esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento di calciomercato Milan sul possibile arrivo in rossonero di Santiago Gimenez:

PAROLE – «Gimenez: il Milan è arrivato a 27-28 milioni. Sono comunque pochi. Cioè, il Feyenoord non vuole lasciarlo partire, questa è la posizione, ma per pensarci… non ne bastano certamente 27-28. Il Feyenoord parte da una base di almeno 40, credo».