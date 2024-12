Calciomercato Milan, Fabrizio Romano gela i rossoneri: le parole sono una sentenza senza appello

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto su Akliouche: a gennaio è incedibile

Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan potrebbe dover abbandonare presto l’idea di portare a Milanello Akliouche già a gennaio:

PAROLE – «Il Monaco non considera Akliouche in vendita a gennaio. È un giocatore fondamentale per il Monaco, il suo contratto è stato prolungato ad agosto. Diversi top club europei lo stanno monitorando per l’estate, dato che potrebbe partire a luglio».