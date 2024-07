Calciomercato Milan, in arrivo una vera RIVOLUZIONE a centrocampo: in quattro pronti a partire. NOVITÀ

Calciomercato Milan, in arrivo una vera RIVOLUZIONE a centrocampo: in quattro pronti a partire. Tutte le NOVITÀ

In casa rossonera potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda il centrocampo, lì dove davvero in pochi sono certi di restare.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport quattro calciatori dell’attuale rosa potrebbero lasciare il Milan in caso di proposte ritenute congrue: si tratta di Bennacer, Musah, Adli e Pobega.