Calciomercato Milan: TENTATIVO dell’Inter per Kiwior, la risposta dell’Arsenal SPIAZZA le pretendenti

Tentativo dell’Inter per Kiwior, accostato anche al calciomercato Milan: la risposta dell’Arsenal spiazza le pretendenti

Tra i nomi sondati dal calciomercato Inter per la difesa dopo il brutto infortunio rimediato da Tajon Buchanan c’era anche quello di Jakub Kiwior. Il centrale polacco, accostato anche al calciomercato Milan, sarebbe stato proposto ai nerazzurri e ad altri club dopo che il suo spazio all’Arsenal sembra via via ridursi, soprattutto dopo l’acquisto ormai imminente di Riccardo Calafiori. Stando al giornalista Alfredo Pedullà, i nerazzurri avrebbero già fatto una prima offerta ai Gunners per il prestito dell’ex Spezia: proposta rispedita al mittente.

I DETTAGLI – «Confermato il tentativo fatto dall’Inter per Kiwior, ma nessuna apertura al prestito visto che l’Arsenal ha speso oltre 20 milioni un anno fa».