Calciomercato Milan, è gelo col top player! Richiesta monstre per il rinnovo, la posizione di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, è gelo col top player: richiesta monstre di Theo Hernandez per il rinnovo del contratto. I dettagli

Si apre il caso Theo Hernandez nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Questo l’aggiornamento della Gazzetta dello Sport sul tema:

Theo Hernandez-Milan, il grande gelo: multato e squalificato ma chiede 8 milioni. E il club dice no. Il francese, fermato per due giornate dopo il rosso di Firenze e sanzionato dalla società, ha il contratto in scadenza nel 2026 e vuole un super stipendio. Per la dirigenza rossonera deve però dimostrare di meritare l’aumento: l’espulsione con la Fiorentina non depone a suo favore.