Calciomercato Milan, Furlani accelera: è fatta, il top player firma il rinnovo. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Furlani pronto a blindare Mike Maignan: cifre e dettagli, il francese sta per firmare il prolungamento

Come riferito da Tuttosport, c’è un’importante novità nel calciomercato Milan relativo al rinnovo di Mike Maignan, portiere attualmente in scadenza a giugno del 2026 e ancora uno dei migliori in campo anche nella sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina. Il portiere, secondo il noto quotidiano, sarebbe vicinissimo al prolungamento del contratto:

PAROLE – «Milan, Maignan vicino ad un accordo da 5 milioni di euro a stagione per altri 4 anni». La firma dovrebbe arrivare entro la fine del 2024.