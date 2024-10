Calciomercato Milan, la dirigenza non ha dubbi: verrà rinforzato questo reparto

Calciomercato Milan, la dirigenza non ha dubbi: le ultimissime notizie sul mondo rossonero riguardo ai possibili rinforzi

Il calciomercato Milan regalerà, con ogni probabilità, un rinforzo a Paulo Fonseca. Di seguito le ultimissime riportate dal giornalista Guidi de La Gazzetta dello Sport.

CALCIOMERCATO MILAN – «Mi aspetto sicuramente un centrocampista dal Milan a gennaio. Poi vediamo come vanno questi 2 mesi. Se Chukwueze continua così è chiaro che il Milan non prenderà un’ala. L’unico acquisto che do quasi per scontato è il centrocampista. Il resto dipenderà dalle cessioni».