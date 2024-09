Calciomercato Milan, RIFLESSIONI in corso: il top player può PARTIRE! La novità SPIAZZA l’ambiente rossonero

Calciomercato Milan, riflessioni in corso: Ismael Bennacer può partire a gennaio a causa dei tanti problemi fisici. I dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan sono in corso importanti riflessioni sulla situazione relativa ad Ismael Bennacer. Il futuro del centrocampista in rossonero è in bilico a causa del grave infortunio e dei continui problemi fisici.

Per questo non è assolutamente da escludere una possibile cessione dell’ex Empoli già a gennaio o comunque a partire dalla prossima estate. Saranno mesi decisivi.