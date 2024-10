Calciomercato Milan, un centrocampista si ALLONTANA? Ibrahimovic prende NOTA, pronto il RINNOVO

Calciomercato Milan, Samuele Ricci potrebbe allontanarsi dal club rossonero: il Torino pronto a blindarlo con il rinnovo. Ultime

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino intende blindare Samuele Ricci, accostato anche al calciomercato Milan. Il centrocampista è infatti stato protagonista di uno straordinario inizio di stagione con Vanoli, che lo ha consacrato anche nella Nazionale di Spalletti.

Per questo i granata sono in trattativa per un rinnovo di contratto fino al 2028 che lo farebbe diventare tra i più pagati in rosa insieme a Zapata. Un riconoscimento per un ruolo sempre più da leader.