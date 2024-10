Calciomercato Milan, Ricci piace tantissimo: le ultime sul centrocampista

Calciomercato Milan, Ricci piace tantissimo: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera allenata da Fonseca

Samuele Ricci è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Il centrocampista in forza al Torino, in quest’inizio di stagione, sta tenendo un rendimento elevatissimo che ha spinto i rossoneri a prendere informazioni per lui.

Tuttavia, questa trattativa, potrebbe chiudersi solamente in estate. Cairo, il presidente dei granata, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore a metà stagione. L’estate, dunque, sarà decisiva.