Calciomercato Milan, si scalda la pista Ricci: le ultime

Calciomercato Milan, attenzione alla mossa a sorpresa: si scalda la pista Ricci. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. Tra pochi giorni avrà inizio la sessione invernale che permetterà a molte squadre di effettuare dei rinforzi.

Tra queste, sicuramente, c’è il Milan, che è alla ricerca di nuovi innesti da dare a Paulo Fonseca. Come appreso dalla nostra redazione non è da escludere che la dirigenza possa fare un grande colpo per anticipare la concorrenza in vista di giugno, come ad esempio Ricci del Torino, grande pallino dai tempi di Empoli.