Calciomercato Milan, si complica la corsa per l’obiettivo a centrocampo? Il top club alletta Cairo, la situazione

Calciomercato Milan, potrebbe complicarsi per i rossoneri la corsa a Samuele Ricci del Torino: il Napoli fa sul serio per il centrocampista

Come riportato da Tuttosport, potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la corsa a Samuele Ricci, regista individuato da tempo come rinforzo ideale a metà campo tra gennaio e il prossimo giugno.

De Laurentiis infatti, nell’ambito dell’operazione che a gennaio dovrebbe portare Simeone al Torino, non ha chiesto solo 15 milioni di euro per la punta ma anche una prelazione proprio su Ricci in vista della prossima estate. Il Diavolo è avvisato.