Calciomercato Milan, RETROSCENA sul possibile colpo a parametro zero! Cosa è successo, la RICOSTRUZIONE

Calciomercato Milan, spunta il retroscena sul possibile colpo a parametro zero: i rossoneri hanno rinunciato a Juan Miranda

Matteo Moretto ha svelato un particolare retroscena legato al calciomercato Milan e ad un possibile colpo poi clamorosamente sfumato:

PAROLE – «Porto tra le principali pretendenti per Miranda. Era molto vicino al Milan a gennaio, ma l’operazione fallì perché il Milan scelse di dare una svolta a 180 gradi alle trattative, scegliendo di non sborsare soldi al Betis e aspettare l’estate per trovare nuove opportunità».