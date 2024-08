Calciomercato Milan, Moncada a COLLOQUIO con l’esubero: RETROSCENA, cosa è successo

Calciomercato Milan, Moncada a colloquio con Yacine Adli, fuori dai piani tecnici di Paulo Fonseca. C’è il retroscena

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yacine Adli resta in uscita dal calciomercato Milan non rientrando nei piani tecnici di Paulo Fonseca per il centrocampo.

Moncada ha avuto un colloquio con il classe 2000 con il calciatore ribadendogli la situazione: al momento Adli, che ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno del 2026, non vuole prendere in considerazione il trasferimento in Arabia Saudita. La valutazione è di 14 milioni di euro trattabili.