Calciomercato Milan, RETROSCENA Abraham! Ghisolfi ha rifiutato QUESTE contropartite, il calciatore fa MURO

Calciomercato Milan, retroscena Tammy Abraham! La Ro,a ha rifiutato diverse contropartite e spinge per la cessione a titolo definitivo

Interessante retroscena svelato dal Corriere della Sera sull’interesse del calciomercato Milan per Tammy Abraham.

L’inglese ha rifiutato West Ham ed Everton perché ha accettato l’offerta del Milan. I giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo per 30 milioni o, al limite, in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il Milan, invece, propone di inserire una contropartita tecnica (Jovic) oppure un prestito con diritto di riscatto. Secondo Il Messaggero invece i rossoneri avrebbero proposto anche Okafor e Saelemaekers; secco no dei giallorossi.