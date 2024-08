Calciomercato Milan, ANEDDOTO Abraham! Fonseca DECISIVO, è convinto di QUESTA cosa

Calciomercato Milan, aneddoto Abraham: Fonseca decisivo nel pressing per arrivare all’attaccante inglese. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha avuto un grande ruolo nell’imminente arrivo di Abraham nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Fonseca ammira da tempo Tammy Abraham , un attaccante che eccelle nell’attaccare lo spazio e aveva una forte capacità di conclusione prima del suo infortuni . Nella sua prima Serie A stagione (2021-22), Abraham ha segnato 17 gol, più di quanti Morata o Giroud siano mai riusciti a fare in Italia. Nonostante le preoccupazioni per il suo recupero da un grave infortunio al ginocchio, Fonseca lo vede come un pezzo chiave nel suo assetto tattico».