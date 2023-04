Retegui Milan: la situazione attuale in termini di trattativa

Continua la possibile trattativa tra il Tigre e il Milan per l’attaccante italo-argentino Retegui. Ecco la situazione attuale

La situazione tra Retegui e il Milan sembra non decollare, ma è soltanto una questione di tempo: nonostante ci siano le carte in tavola per provare ad incidere sotto il profilo del calciomercato.

Secondo quanto citato da La Gazzetta dello Sport, c’è da sistemare non solo le questioni contrattuali tra il Boca e il Tigre, ma anche sapere quale sarà il piano in attacco dei rossoneri.