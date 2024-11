Calciomercato Milan, Ibrahimovic stoppa le pretendenti! Rinnovo pronto, cifra da non credere

Calciomercato Milan, Ibrahimovic chiaro con le pretendenti di Tijjani Reijnders: pronto il rinnovo dell’olandese

Importante aggiornamento fornito da Daniele Longo, noto giornalista, sul calciomercato Milan alla voce rinnovo Tijjani Reijnders. L’olandese è al momento legato al club rossonero da un contratto fino al 2028 da 1.6 milioni di euro, bonus inclusi.

In casa Milan c’è grande ottimismo per il prolungamento fino al 2030 con ingaggio che passerebbe a 3.5 milioni di euro, bonus inclusi. In questo modo verrebbero respinti gli assalti di Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Il calciatore vuole rimanere a Milanello.