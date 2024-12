Calciomercato Milan, Reijnders non si tocca! Futuro delineato, respinta questa importantissima offerta

Calciomercato Milan, Manchester City su Reijnders ma i rossoneri vogliono blindare l’olandese: già chiuso il rinnovo del contratto

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Tijjani Reijnders.

PAROLE – «Sirene inglesi per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese del Milan sarebbe entrato nel mirino del Manchester City. Secondo il Daily Star, in vista del prossimo mercato di gennaio i campioni d’Inghilterra allenati da Guardiola sarebbero pronti a offrire 50 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante, ma che non basta per far cambiare idea ai dirigenti rossoneri, che lo considerano incedibile. Infatti il Milan ha già trovato l’accordo per blindarlo con un nuovo contratto: scadenza prolungata di un anno da giugno 2028 al 2029 con ingaggio raddoppiato da 1,7 a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Continuando a beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, grazie ai quali i rossoneri lo pagheranno circa 4,5 milioni di euro lordi all’anno».