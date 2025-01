Calciomercato Milan, tifosi in trepidazione! Super colpo sempre più caldo, questa la chiave per sbloccare l’affare

Calciomercato Milan, si scalda la pista che porta a Marcus Rashford: da trovare la quadra sulla formula, la chiave è il prestito secco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando alacremente per cercare di portare a Milanello Marcus Rashford.

Uno esce (Okafor al Lipsia), un altro ora dovrà arrivare. Il Milan con la cessione dello svizzero ha liberato un posto in lista e vorrebbe destinarlo a Marcus Rashford. Il primo confronto con l’agente Dwayne Maynard e Dane Rashford, fratello dell’attaccante, ha confermato al Diavolo due realtà. La prima: l’inglese è attratto dalla possibilità di vestire i colori rossoneri, tanto che,

tra tutte le eventuali destinazioni per gennaio, Milano è la meta preferita. La seconda: far quadrare i conti per ingaggiare la stella del Manchester United in prestito con diritto di riscatto non è per nulla semplice. Non tanto per la richiesta dei Red Devils, che si sono già detti disponibili a pagare circa metà dell’ingaggio di Rashford da qui al 30 giugno, quanto per lo

stipendio da garantire all’attaccante in caso il Milan eserciti l’opzione per l’acquisto definitivo.

Quando un calciatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, infatti, firma un nuovo contratto pure per gli anni a venire. E se nei sei mesi di prestito, grazie alla collaborazione degli

inglesi e a qualche rinuncia del giocatore, Rashford costerebbe ai rossoneri circa 5 milioni di euro lordi, da luglio in poi il suo stipendio sarebbe tutto a carico delle casse di via Aldo Rossi. Oggi Marcus guadagna circa 13 milioni netti a stagione e il suo contratto scadrà solo nel 2028. I margini, dunque, per il Milan sono davvero scarni, al di là di quello che l’entourage dell’attaccante sarebbe disposto a concedere. La soluzione? Il prestito secco. Un’opzione, però, che da Manchester al momento non sembrano voler prendere in considerazione. L’agente e il

fratello di Rashford parlano anche con altri club e lo United spera portino un’offerta in linea con

le richieste. Ma le difficoltà del Milan sono pure quelle delle concorrenti. E allora la convinzione

rossonera è che prima o poi iRed Devils aprano alla formula del prestito secco. A quel punto, le

chance del Milan salirebbero di molto.