Calciomercato Milan, Rafa Mir SVELA: «L’estate scorsa ero rossonero, ma il Siviglia..»

Intervista fiume quella rilasciata da Rafa Mir a Dazn in Spagna. Tra le varie ha svelato un retroscena sul calciomercato Milan

Le parole in un intervista fiume rilasciata a Dazn di Rafa Mir in Spagna. Tra le varie ha svelato un retroscena sul calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Aspettavo a casa con la valigia pronta per prendere l’aereo per Milano. E mi hanno detto che non riuscivano a trovare un sostituto e che per questo non mi facevano partire. E il giorno dopo la chiusura del mercato mi hanno annunciato un altro collega arrivato, Mariano, e sono rimasto sorpreso»