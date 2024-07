Calciomercato Milan, Ibrahimovic SCATENATO! Quattro colpi in CHIUSURA, il Diavolo cambia pelle

Calciomercato Milan, Ibrahimovic scatenato: lo svedese pronto a scatenare la tempesta! Quattro colpi in programma

Come riferito dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è pronto a scatenare la tempesta nel calciomercato Milan estivo. Durante la prossima settimana, la prima post Euro 2024, lo svedese ha in programma di chiudere 4 colpi. Ecco quali:

PAROLE – «Milan a lavoro per chiudere diversi colpi: il primo sarà Morata in attacco, poi a centrocampo Fofana del Monaco ed in difesa si sta provando a stringere per Emerson Royal e Pavlovic».