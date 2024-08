Calciomercato Milan, RETROSCENA Ibrahimovic! PROMESSA a Fonseca, arriverà anche LUI

Calciomercato Milan, retroscena Ibrahimovic! Lo svedese ha promesso a Fonseca anche l’arrivo di un attaccante. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, c’è un importante retroscena nel calciomercato Milan relativo a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca. I rossoneri, dopo aver acquistato Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, vorrebbero regalare al tecnico Fofana ma non solo.

Infatti Ibrahimovic avrebbe promesso all’ex Roma anche l’arrivo di un nuovo attaccante: in pole c’è Tammy Abraham ma non va esclusa la suggestione Milik, entrato ieri nei discorsi con la Juve per Kalulu. Saranno settimane di fuoco.