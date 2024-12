Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Tomori! Furlani fa muro, prezzo monstre per l’inglese

Calciomercato Milan, Furlani alza la posta per Fikayo Tomori: prezzo fissato a 30 milioni di euro, oltre la Juve c’è il Newcastle

Come riportato da Sport Mediaset, è confermato nel calciomercato Milan l’interesse della Juve per Fikayo Tomori. I rossoneri però fanno muro.

Juve, blitz arabo per Tomori: ma il Milan vuole 30 milioni. Il Milan chiede una trentina di milioni perché, dall’Inghilterra, rimbalzano voci sull’interessamento del Newcastle, cui i soldi certamente non mancano. Prossime settimane dunque decisive in un senso o nell’altro.