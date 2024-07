Calciomercato Milan, il presidente della concorrente SVELA: «Lo vogliamo ma la nostra pazienza sta finendo». Le dichiarazioni

En-Nesyri è un grande obiettivo di calciomercato della Roma. La dirigenza giallorossa ha individuato nel classe 1997, accostato anche al mercato Milan, il profilo ideale per l’attacco di Daniele De Rossi. Su di lui, però, c’è anche il Fenerbahce. Il presidente della squadra turca ha parlato in questo modo del possibile affare ad AS.

EN-NESYRI FENERBAHCE – «So che vi state chiedendo tutti dell’attaccante. Abbiamo amato moltissimo En-Nesyri. Lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta finendo».