Calciomercato Milan, STRAVOLTI i piani per l’attacco! Mossa a sorpresa della dirigenza: i dettagli

Calciomercato Milan, STRAVOLTI i piani per l’attacco! Mossa a sorpresa della dirigenza: tutti i dettagli e le novità

Possibile mossa a sorpresa da parte della dirigenza del Milan per quanto riguarda i piani e le strategie per l’attacco. Il vice Morata in questo momento non rappresenterebbe una priorità e per questo motivo al momento il Diavolo potrebbe rimanere anche così.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come con Camarda e Jovic il Milan ritiene di avere un reparto al completo. Chiaramente ogni discorso potrebbe rapidamente cambiare qualora arrivassero offerte per il serbo.