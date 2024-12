Calciomercato Milan, spuntano le condizioni per la permanenza di Abraham: un fattore decisivo, c’è il messaggio di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, emergono le condizioni per la permanenza di Tammy Abraham: fattore ingaggio decisivo

Come riportato da calciomercato.com, spuntano le condizioni per la permanenza di Tammy Abraham nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Ibrahimovic aveva spesso sottolineato che le scelte sul mercato siano state prese dalla dirigenza quasi in autonomia. Un discorso a parte però lo merita Abraham, voluto espressamente da Fonseca perché è un attaccante che si muove molto, aiuta a fare reparto, non disdegna il sacrificio e neanche qualche sportellata con i difensori avversari. Parliamo di un giocatore da collettivo, uno di quei profili funzionali a tante idee tattiche. Fa salire la squadra, accorcia, fa da pivot e può sfruttare la sua stazza per tutte le situazioni da calcio da fermo. Tammy ha reagito con personalità ai fatti di Firenze e il ruolo di vice-Morata lo sta esaltando e non deprimendo. L’attaccante inglese sa che per guadagnarsi la conferma al Milan serviranno due cose: farsi trovare sempre pronto e rinunciare a qualcosa a livello d’ingaggio (4,5 milioni ndr). Sul primo aspetto ci siamo, sul secondo ci sarà tempo per un confronto tra le parti».