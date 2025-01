Calciomercato Milan, Pellegatti perplesso dal club rossonero: l’ultima indiscrezione non gli è proprio andata giù

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato l’indiscrezione sull’offerta di agosto per Santiago Gimenez

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato questa indiscrezione di calciomercato Milan relativa a Santiago Gimenez:

PAROLE – «Gimenez: sembra ci sia stata un’offerta l’estate scorsa di 15M. Presentarsi con 15M… È per quel motivo che non vado alle aste di Deauville per i cavalli a metà agosto. Perché ci sono intorno a me 27 sceicchi e 40 irlandesi, base d’asta €100.000. Non mi presento».