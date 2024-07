Calciomercato Milan, Pellegatti NON HA DUBBI: «Entro tre anni LUI tornerà a Milanello»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato del possibile ritorno di Sandro Tonali: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del possibile ritorno al Milan di Sandro Tonali nei prossimi anni. Il centrocampista il prossimo 31 agosto tornerà in campo dopo la squalifica legata alle scommesse:

PAROLE – «Fra un mese festeggiamo il ritorno in campo di Sandrino Tonali. Secondo me fra un 2-3 anni, quando è ancora molto giovane, Tonali secondo me la carriera la finirà al Milan. E’ una mia idea. Secondo me fra 3 o 4 anni Tonali sarà il capitano del Milan».