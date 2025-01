Calciomercato Milan, Pellegatti spegne gli entusiasmi! Colpo rimandato a giugno? Le parole

Condividi via email

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito il possibile arrivo di Samuele Ricci in rossonero a gennaio: colpo rimandato a giugno

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha smentito il possibile arrivo nel calciomercato Milan di gennaio di Samuele Ricci del Torino. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Un collega ha detto addirittura ‘Ricci giocherebbe nel derby’. E’ una notizia che non mi è stata assolutamente confermata, lo escludo. Mentre tengo molto calda la pista di Ricci per il mese di giugno, vi do questa notizia».