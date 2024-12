Calciomercato Milan, Pellegatti rivela: «Ho scoperto la strategia del club per gennaio. Ecco qual è»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha svelato la strategia del club in vista di gennaio

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così del calciomercato Milan del prossimo gennaio, ormai prossimo:

PAROLE – «Per quanto riguarda il mercato, ieri mi hanno confermato che… ho paura che non si affonderà il colpo… il Milan non ha intenzione di arrivare sul mercato da protagonista. Magari potrà cogliere l’opportunità ma mi sembra che non ci sia nessuna intenzione».