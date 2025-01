Calciomercato Milan, cambia tutto in uscita! Resta a Milanello, non ci sono più dubbi

Calciomercato Milan, il futuro di Pavlovic cambia radicalmente: il difensore centrale serbo resta a Milanello. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, è cambiato nel calciomercato Milan il futuro di Pavlovic, oggi decisivo nella rimonta contro il Parma:

PAROLE – «La volontà del giocatore è quella di rimanere in rossonero e guadagnarsi sul campo la fiducia dell’allenatore e della società, dimostrando di poter puntare su di lui nella seconda parte di stagione. Conceiçao, da parte sua, lo terrebbe volentieri: il portoghese non ha bocciato Pavlovic e se dovesse rimanere sarebbe pronto a mandarlo in campo all’occorrenza. Proprio come la partita contro il Parma, nella quale il serbo si gioca anche un po’ del suo futuro».