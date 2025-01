Calciomercato Milan, Moncada rompe il silenzio: le dichiarazioni sul futuro di Pavlovic. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Geoffrey Moncada, a TRT SPOR, ha parlato del calciomercato Milan, in particolare riguardo ad una presunta offerta del Galatasaray per Pavlovic.

«Il Galatasaray ha fatto un’offerta di prestito per Strahinja Pavlovic. Tuttavia, non vogliamo mandarlo in prestito. Non hanno offerto alcuna commissione di trasferimento».

Il difensore ex Salisburgo, arrivato appena quest’estate a Milanello, potrebbe già partire in questa sessione di calciomercato che si chiuderà domenica prossima.