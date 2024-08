Calciomercato Milan: PAURA in casa Juve, lo SCENARIO che spaventa i bianconeri sul futuro di Chiesa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Chiesa. In casa Juve c’è un clamoroso timore sul futuro dell’attaccante

Stando a quanto rivelato stamani da Repubblica nel quartier generale della Juventus la paura è che Federico Chiesa, accostato anche al Milan abbia un accordo chiuso con il calciomercato Inter a parametro zero per la prossima stagione e che i nerazzurri, vendendo Arnautovic o Correa, possano tentare l’assalto low cost a fine agosto: 10 milioni per averlo subito.

Sarebbe uno scenario che avrebbe del clamoroso ma che potrebbe risolvere alcuni dei problemi offensivi che Inzaghi ha più volte lamentato viste le caratteristiche del suo reparto d’attacco.